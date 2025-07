No sembla el millor títol, no...

Creat: Actualitzat:

Potser ens equivoquem però sempre hem entès que quan a una cosa, fet, o circumstància li fas un gir de 360 graus, és tornar de nou al punt de partida. Una altra cosa és 180. Aleshores sí, aleshores sí que significa un gir radical. O sigui que, al nou Mañaneros que dilluns estrena La 1, li hagin afegit allò de 360, i no sabem si és la millor de les idees. En qualsevol cas, dilluns debuten Javier Ruiz i Adela González amb aquest nou magazín que comença amb canvis en la direcció amb el fitxatge de Daniel Fernández que, fins ara, s’ocupava de dirigir els passos a Ana Rosa Quintana a Telecinco i amb una renovació de tertulians i col·laboradors, sobre tots els que s’ocupaven de la parcel·la de notícies de cor. Perquè, això sí, el nou Mañaneros ha prescindit d’aquest apartat. El programa s’ocuparà de l’actualitat pura i dura i en el seu tram final se centrarà en política i economia, per competir amb Al rojo vivo de La Sexta. Quina mania amb competir en comptes de demostrar que són millors per si mateixos! Les xafarderies per a La familia de la tele. En fi!