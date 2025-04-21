Guanyar gairebé per eliminació
En aquesta Setmana Santa, televisivament parlant, dominada per les vacances de les primeres espases, reescalfats i reposicions i programes ja gravats fa mesos, parlar d’audiències no té gaire sentit. I, així les coses, no és estrany que, seguint aquell refrany, ara d’allò més incorrecte, que “en terra de cecs el borni és rei”, programes de segon nivell es constitueixin com el més vist del dia. Aquest ha estat el cas del concurs, amb una capacitat d’enganxar més que discutible, Salta, que emet Antena 3 la nit dels dissabtes, conduït per Manel Fuentes, que no té la culpa del marró que li ha caigut, i que ha de pensar que amb Tu cara me suena va més que servit a nivells d’audiències estratosfèriques. Dit això, el concurs que sembla una imitació, amb més mitjans això sí, del clàssic de les sobretaules Ahora caigo, es va convertir en el més vist del dia, amb un 10,2, que en altres circumstàncies no hauria passat d’una xifra d’allò més discreta, però que sense competència va pujar al primer el podi, amb la pel·lícula de Whitney Houston, a Telecinco, com a segona.