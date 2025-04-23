Una jornada interminable
Aquest Dilluns de Pasqua vam acabar veritablement esgotats. Encara que convençuts que totes les cadenes, més que el mateix interès informatiu del tema, ho van fer sobretot per no quedar-se enrere davant de la competència creant una sinergia estressant, totes sense excepció, repetim, van modificar sobre la marxa els seus continguts, van fer noves escaletes, van canviar programacions, es van dedicar a explicar-ho tot sobre la mort del papa Francesc. La mort del màxim pontífex va fer, per exemple, que Mañaneros 360 ajornés la seua estrena, que La familia de la tele deixés les carrosses i la posada de llarg aparcades fins a la setmana vinent i que “Tereluthor”, ja sense rival a batre, tornés al seu quarter d’hivern fins a nou avís. El cas és que tantes hores van donar per a molt i així vam veure en tots els especials una desfilada d’experts en temes papals que mai hauríem suposat. El més destacable, Lorenzo Milá, a La 1 (la guanyadora amb un 19,6), a qui van esprémer com a un llimó, i Javier Cercas, i el seu llibre vaticà, va passar per totes les cadenes sense excepció.