Chenoa comença amb bon peu
La prudència aconsella no criticar mai un programa televisiu el dia de l’estrena. Molt pocs ho fem encara que és cert que moltes vegades el debut pateix encara ajustaments, però també és cert que si alguna cosa comença ja malament el més normal és que acabi pitjor. Així les coses, val a convenir que la première de l’argentina María Laura Corradini Falomir (Mar del Plata, 1975) va estar d’allò més brillant a La 1 amb The Floor, un concurset com molts d’altres, sí, però que va acabar enganxant l’audiència. Com? Que no saben qui és María Laura Corradini Falomir? Doncs estem parlant de Chenoa, la cantant, establerta a Palma de Mallorca, que es va donar a conèixer en la primera edició d’OT amb el seu romanç amb David Bisbal. Com que la seua carrera musical va com va, s’ha passat a la tele. Des del 2016 és jurat a Tu cara me suena i des del 2023 presenta OT a Amazon Prime Video. Ara fa el salt a La 1 (com que això es grava amb molta antelació la podrem veure en dos cadenes alhora). I la cosa li va anar bé, un 12,7 per Sant Jordi. No està gens malament.