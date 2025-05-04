El ‘First Dates’ més ardent
Reconec que a casa no som gaire de First Dates, a Cuatro, malgrat ser molt longeu i exitós, però vaig conèixer un grup de fidels a Carlos Sobera, i les seues cites a cegues, que cada dijous reservaven taula al menjador interior del Soka (per desgràcia ara ja tancat) per sopar i seguir-ne les incidències. Ara, un company, i tanmateix amic, em va fer veure una de les parelles d’aquesta setmana que, segons ell, el van deixar, i a la seua esposa també, de pasta de moniato. Ho vaig buscar al web, i sí, no exagerava gens ni mica. Ell era el Carlos, d’Osca, i ella la Juani, de Logronyo. Mitjana edat, encara atractius i amants del carpe diem. Van congeniar de seguida. Ella va dir que feia temps que no tenia relacions, “quan n’agafi un, el destrosso”. Ell, que no podia treure els ulls de la regatera del seu escot. Després, que no havia pogut admirar-li culet. Ella es va aixecar i li va ensenyar. Se’n van anar al reservat i es van menjar a petons a la boca, coll i orella. Els dos van ser taxatius. Volien tenir una segona cita. És més, se’n van anar directament a un hotel. No ens estranya la gran audiència del programa.