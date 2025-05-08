Necessita millorar... i molt
D’acord. Les estrenes s’han de jutjar al cap d’uns dies, però és que després de veure allò de dimarts és evident que La familia de la tele necessita millorar... i molt, més enllà que l’audiència li va donar l’esquena. El primer quart d’hora va ser patètic. Tots recorrent el plató sense solta ni volta, parlant tots alhora i d’esquena a la càmera. Però això és anecdòtic i en canvi altres coses, no. El continent, llegiu plató, no pot estar per sobre del contingut.
Tres presentadors són massa (Inés Hernand i Aitor Albizua van de comparses). Belén Esteban segueix a la seua bola i Kiko Matamoros va perdut del tot. Sobren seccions. N’hi ha massa i donen la sensació de descontrol. Tallar el programa per posar les telenovel·les no sembla la millor de les idees. En l’estrena, les exclusives van ser una entrevista a Isa Pantoja i la reconciliació de Rocío Carrasco i Marta Riesco. Molt pobre. Per cert, l’inici del conclave en va retallar ahir la durada. Si avui apareix la fumata blanca a Sant Pere no fa falta trencar-se el cap amb el que li pot passar.