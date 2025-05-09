Un circ molt pesat
La deriva de la televisió aquest 2025 comença a ser preocupant. Entreteniment familiar i res més. A més de la caiguda en picat de La familia de la tele (dimecres amb prou feines va arribar al 6,00 i ahir van mutilar el seu programa per la fumata blanca vaticana), les estrenes se succeeixen de manera ininterrompuda. El (pen)últim a arribar va ser La noche de los récords a Telecinco, que tampoc es va coronar com el més vist. Va quedar darrere de Traitors d’Antena 3, la gran guanyadora de la nit, i The Floor a La 1 que va aguantar l’estrebada. Després de veure la primera entrega ens queda el dubte de què és el que es va pretendre mostrar al circ que va presentar com va poder l’abnegat Jesús Vázquez –a Mediaset creuen que és el mateix fregar que escombrar–, que va fer el que va poder. Encara que es va passar molt amb tanta allau de qualificatius elogiosos, va ser un embafador pastitx amb detalls del ¿Qué apostamos?, El desafío, fins i tot del Grand Prix i molt, moltíssim del Got Talent. Quasi tots van superar la prova davant d’uns dijous analògics, encara amb bloc i bolígraf.