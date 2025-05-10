Buenafuente, com sempre
Mentre La familia de la tele segueix en caiguda lliure (allò d’ahir no va ser culpa seua, cert) fent la impressió que ha estat un error col·locar tots els defenestrats de Sálvame a la pública i a preu d’or, La 1 va estrenar en el late night el Futuro imperfecto d’Andreu Buenafuente. Un èxit. El de Reus, i la seua productora El Terrat, s’apliquen a aquell vell axioma, el “dels experiments, a casa i amb gasosa”, i porten tota la vida fent el mateix. Per què canviar una cosa que ja se sap que funcionarà? Buenafuente té la mà trencada a conduir monòlegs llargs amb incrustacions de brillants col·laboradors. La seua estrena no va ser una excepció. Es va riure de tot i de tothom, inclòs ell mateix (la seua celebrada exhibició de natges en uns Goya). N’hi va haver fins i tot per a La familia. Ara, el millor va ser el gag de la seua parella, l’excelsa Sílvia Abril, com l’eurovisiva Melody saturant la gala amb Esa diva. Només un però. Va ser accidental, sí, però és un risc que va sortir malament. El programa es va gravar dimarts. Impossible qualsevol referència a Lleó XIV com a nou papa.