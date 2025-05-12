Un error en el reglament
Més enllà que sigui, o no, discutible que un concurs familiar amb els nens com a protagonistes acabi de matinada o, fins i tot (és un debat a tenir en compte), que menors d’edat siguin el ganxo de l’audiència, i sí, Lamine Yamal està en idèntiques circumstàncies, l’acceptació de La Voz Kids és la que és, que no és cap altra que arrasar en el prime time dels dissabtes a Antena 3. Dit això, el reglament del got talent arrossega, des de la primera edició, un error, un greu error, que adultera, i de quina manera, el concurs. I aquest no és sinó que els aspirants de les primeres gales que han de ser adoptats pels coaches juguen amb avantatge, molt avantatge, per sobre dels que participen en les últimes “audicions a cegues”. És lògic. Els quatre entrenadors tenen deu places a la seua disposició i parteixen de zero cada un. A mesura que avança el programa cada vegada els en queden menys, la qual cosa els fa ser més estrictes en l’elecció, deixant fora veus millors que les que ja tenen. Per exemple, amb dos gales, Bisbal ja en té 7; Edurne, 5, i Lola Indigo i Manuel Torizo, 4.