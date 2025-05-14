La polèmica sempre ajuda
Es veia venir, però els responsables del tema semblava que no s’adonaven dels senyals que enviaven les audiències i els experts. La familia de la tele va començar malament, és veritat que amb tots els déus en contra però la seua caiguda comença a ser alarmant. Del 10,0 de l’estrena, amb aquella seua esperpèntica desfilada, s’ha passat, a dades de dilluns, al 5,6. És més, les dos telenovel·les que insereixen entre els seus dos blocs han tingut més seguidors, fet que confirma la creença que els habituals de RTVE no estan per a crits i frivolitats i que els nostàlgics de Sálvame encara no se n’han assabentat. En qualsevol cas, als CEO de la pública els han anat més que bé les dos recents polèmiques en les quals s’ha vist immers el programa: les dures crítiques del cos d’informatius de la casa per la presència, innecessària, de Marta Riesco a Roma seguint pel seu compte l’elecció papal i el comunicat de més de 130 professionals qüestionant l’existència de La familia per si mateix. Ja se sap que no hi ha res millor que injuriar una cosa perquè el públic es posicioni incondicionalment a favor seu.