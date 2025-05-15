La caiguda d’un mite
El cas de Francisco Javier Cuesta Ramos (Lleó, 1971) no és el primer, ni per desgràcia, l’últim cas de fenòmens mediàtics que s’esfondren estrepitosament, després d’haver-ho tingut tot, al descobrir-se que tenien els peus de fang. Frank de la Jungla va aparèixer del no-res per assolir una popularitat inusitada amb el seu programa televisiu a Cuatro amb el qual, fins i tot, va arribar a guanyar un premi Ondas el 2011. Era una espècie de reviscut Félix Rodríguez de la Fuente, el nou paladí en la defensa dels animals salvatges i un ferm defensor davant del seu maltractament i extermini. Sempre a Tailàndia, va arribar fins i tot a fundar una espècie de santuari, el Cuesta’s Shelter per a turistes, on es podia admirar en llibertat feres, aus i rèptils en perill d’extinció. Ara s’ha sabut, segons pròpia confessió, que tot això va ser pur teatre, malgrat que després, el mateix dia va fer un “sí... però no” que salvava animals, que no els rescatava sinó que els comprava, i que d’expert en el tema no n’era gaire. No sé com acabarà la cosa, però el mite ha caigut per sempre.