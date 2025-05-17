Ens sap greu per Llàcer
Ho he de confessar. A casa no aguantem més enllà de la primera mitja hora de Soc i seré, el nou concurs de TV3. Feia temps que no vèiem en pantalla una cosa tan inodora, incolora i insípida, com aquest programa de difícil definició: un reality show, amb ínfules culturals, que en principi busca la persona que és més versada en cultura catalana. Ens hauríem de remuntar a aquell absurd Batalla monumental a la recerca del millor Soc i seré, perquè ens entenguin, ve a ser una espècie de Grand Prix però sense vaqueta ni proves físiques. Cent aspirants aniran sent eliminats a mesura que no encertin preguntes com la d’és Mollerussa la capital de la comarca de l’Urgell? Els concursants es divideixen entre el sí i el no en el marc del castell d’Hostalric. Els que l’encerten segueixen, els que no, fora. I així. Ens sap greu per l’Àngel Llàcer, un dels millors entertainers d’aquest país, i per Júlia Bonjoch. Es mereixien una cosa millor. Ah, i com que està gravat de fa setmanes, veiem Llàcer fer doblet amb Tu cara me suena, també gravat.