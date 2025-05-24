Cimas, un geni per descobrir
Andreu Buenafuente i la seua factoria El Terrat sol jugar sempre, o gairebé sempre, a cavall guanyador. El seu acabat d’estrenar Futuro Imperfecto a La 1 no és una excepció. Les seues audiències, malgrat tractar-se d’un late show, són imbatibles, i a banda del gran talent i professionalitat de Buenafuente el seu èxit rau en l’enorme qualitat dels seus col·laboradors. I aquí volíem arribar.
Sense desmerèixer la resta n’hi ha un que, en tan sols tres entregues, els ha superat a tots. Es tracta de Raúl Cimas (Albacete, 1976). No es tracta d’un còmic a l’ús. El seu humor, enquadrat en el camp de l’absurd, és capaç, per exemple, de fer riure, saltant-se el guió, el mateix conductor. N’hi ha prou amb recordar que Cimas va debutar al teatre amb obres de Shakespeare però el públic reia tant amb ell que va decidir passar-se a l’humor. A casa el vam descobrir fa anys al denominat Cuarteto de Albacete amb Joaquín Reyes, Ernesto Sevilla i Pablo Chiapella, i el vam aplaudir a La hora chanante i Muchachada Nui. Ara l’hem retrobat a Futuro Imperfecto. No se’l perdin.