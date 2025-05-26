Redescobrint l’Adelaida
Una amable lectora em fa arribar un correu en el qual em demana que expliqui bé qui era Doña Adelaida, a qui feia referència en l’últim Boig per tu, perquè està convençuda, assegura, que el 80 per cent dels qui ho van llegir no la coneixien. Doncs bé, parafrasejant Pepe Isbert a Bienvenido, Mr. Marshall, com a crític televisiu vostre que soc us dec una explicació i aquesta explicació us la donaré, o més ben dit, us l’escriuré.
Doña Adelaida va ser un personatge fictici creat per la periodista Chari Gómez Miranda (1930-2011) que es va fer tremendament popular a finals dels anys 80 i principis dels 90 a A mi manera, de Jesús Hermida a La 1. En actitud maruja total, Doña Adelaida feia de telonera del capítol del dia, analitzant la trama de la telenovel·la veneçolana Cristal primer i La dama de rosa després, fins al punt que es va fer més popular ella que el mateix culebró. Ara La familia de la tele l’ha pretès recuperar, cap a malament, comentant el capítol acabat d’emetre de La Promesa, amb Alba Carrillo i la seua mare. Millor no haver-ho fet.