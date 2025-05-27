No emboliquem més la troca
RTVE està retardant tot el que pot, i més, el titular de “Cancel·lada La Familia de la Tele” després de X (aquí cal posar el nombre de setmanes que ha sobreviscut) per no caure en el ridícul, i la ruïna econòmica, del projecte condemnat des que va començar. Però ja n’hi ha prou de moure tantes fitxes com si es tractés d’una partida de dòmino. La cosa no funciona i punt. Ho hem comentat aquí per activa i per passiva. L’audiència de La 1 no aguanta el Sálvame. I punt. I com a dany col·lateral, tampoc Aitor Albizua i Inés Hernand, que encara és hora que expliquin com es van deixar enganyar en aquest projecte. Però ja està bé d’embolicar la troca. N’hi ha prou de partir en dos el programa, i n’hi ha prou de retallar els informatius per donar-los vida. Ja n’hi ha prou de ridículs com el de Kiko Matamoros, presentat com a nou col·laborador de Tentáculos (aquí tenen la foto), després d’abandonar La Familia per assegurar poc després que es tractava d’un tema merament puntual. Ah, i demà, comentarem l’esperpèntica roda de premsa de Melody, a una setmana del seu fiasco a Eurovisió!