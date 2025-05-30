Un jurat per a ‘Mask Singer’
Mask Singer és, sens dubte, el més fluix dels programes d’entreteniment familiar d’Antena 3 si el comparem amb els grans triomfadors en la mateixa franja horària: Tu cara me suena, l’estrella indiscutible, El desafío o La Voz, en la versió adulta o infantil (la sènior la van rebutjar fa un parell de temporades). En qualsevol cas, el programa presentat per Arturo Valls va debutar el 2020 i aquí continua, amb famosos contractats a cop de talonari (i la seua permanència pactada per endavant) per posar-se dins d’una disfressa, cadascuna més friqui, i forçar el jurat al crit de “treu-te-la” a endevinar la identitat de l’emmascarat. Doncs bé, després de quatre edicions mantenint els endevins, en aquesta cinquena, que ja està en fase d’enregistrament, s’han produït canvis substancials. Alaska ho ha deixat i Los Javis, Calvo i Ambrossi, també, sota la sospita que travessen per una crisi de parella... creativa. Però, tranquils. Ana Milán, que segueix, no estarà sola. L’ajudaran Ruth Lorenzo, l’incombustible Juan y Medio i Boris Izaguirre, el més fluix de tots.