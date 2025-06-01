El diví (im)pacient
Doncs encara rai que José Pablo López, president de RTVE, presumeix de ser una persona pacient, perquè, tot just quaranta-vuit hores d’haver presumit d’aquesta virtut, ha acabat amb el cinquanta per cent de La familia de la tele. A partir de demà dilluns, la seua segona franja horària, la que conduïen, després de les dos telenovel·les, Aitor Albizua i Inés Hernand, ja és història. Després de l’enèsima reestructuració de les tardes en el menor temps possible, es deixa d’emetre. Li dona una mica més de minutatge a la primera, allarguen l’emissió dels culebrons (La promesa manté la seua tertúlia d’anàlisi amb les Carrillo) i l’Aquí la Tierra passa de 30 a 40 minuts, fins al telenotícies nocturn. Un nou galimaties que acabarà per despistar els espectadors que ja no saben què es trobaran quan facin servir el comandament. I per què ho diem, això? Perquè el pedaç que també ha ficat López amb calçador per quadrar horaris, El club de la sorpresa, que certament ho és, amb reportatges en forma de càpsules sense presentació, serà substituït aviat per El cazador Stars.