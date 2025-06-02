Tòpics que ja avorreixen
Ja comença a cansar el fet de veure en informatius i programes de societat els reporters/becaris saltant per allà per fer connexions en directe a peu de camp. Quan fa calor perquè fa calor, quan plou perquè plou, si fa fred ja no te’n dic res... Ara mateix amb l’enèsima pujada de les temperatures a finals de maig ha estat un no parar. Reportatges tòpics i preguntes més tòpiques a veïns, transeünts i turistes a Andalusia, Extremadura i altres punts en què els termòmetres s’enfilen cap als 40 graus. S’atansa l’estiu i fa calor. D’acord, ara mateix hi ha uns graus més, però ja està. Fins i tot Brasero, a Antena 3 (vegeu la foto), aprofitant que encara li queda corda de l’últim El Desafío, i això que ja en fa molts mesos, es va atrevir a intentar fregir uns ous a ple sol. Francament, cada any és el mateix. Un suggeriment. Posats a fer, no es podrien fer aquestes breus connexions, que mai no van més enllà dels dos, tres minuts, amb intel·ligència artificial? No tindrien fallades tècniques i segurament sortirien més barats, sense comptar Roberto Brasero, és clar.