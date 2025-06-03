Una ‘Anatomía’ decebedora
Reconec que em vaig deixar portar per les promocions de l’entrega d’aquest diumenge d’Anatomía de... a La Sexta. El programa ja va per la tercera temporada (es va estrenar l’abril del 2023) i busca reconstruir moments clau de la història d’aquest país. La cosa anava del partit Espanya-Malta, el desembre del 1983, que va acabar amb un impensable 12-1 i que va obrir al combinat espanyol les portes de la fase final de l’Eurocopa del 1984 en què es va proclamar subcampiona. Com a tema no hauria estat malament al ser un dels partits mítics de la Roja (bé, llavors encara no se la denominava així), si no fos per l’afegit que destaparia una possible temptativa, trampa o manipulació del partit. Espanya havia de guanyar d’11 gols. I ho va fer. Però Mamen Mendizábal, la responsable, i el seu equip van portar al plató Lobo Carrasco, J. Señor, Camacho, Alfredo Relaño, Maldini i un aficionat que va ser al Villamarín, escenari del matx. La resta, retalls de diaris amb les queixes dels jugadors de Malta desmentides pels presents. Investigació? Brilla per la seua absència.