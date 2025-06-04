Alerta amb Ten!
Ten és una cadena minoritària, com qualsevol altra, però que, sense fer gaire xivarri, en actitud formigueta, va esgarrapant audiència. No és gaire. El seu rècord està en el 3,0. Xavalla comparat amb les líders del sector, però a poc a poc va enganxant espectadors que potser hi troben el que no veuen a les altres. De fet, el seu gran èxit, com si d’un club venedor es tractés, és col·locar al seu Ni que fuéramos (els acomiadats de Sálvame) en una cadena gran com RTVE sota el nom de La familia de la tele. La cosa no ha anat bé. Cert, però han cobrat prou. Ara intenten obrir-se camí amb els esports. Des de dilluns, i davant de l’imminent tancament de Gol Play, s’han quedat amb el Directo Gol de Ricardo Rosety fent tàndem amb la versió nocturna de Tentáculos de Carlota Corredera. I compten també amb el gastronòmic Hermanos Torres en casa i el seu vaixell insígnia, Caso Cerrado, un true crime no ubicat en aquest país però que atreu igualment. O sigui que, alerta amb la cadena, modesta però ambiciosa. Encara pot ser que faci el sorpasso.