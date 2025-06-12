El més fresc de l’estiu
A la marca cervesera Damm li passa, a les portes de l’estiu, el mateix que a El Corte Inglés o la promo del Sorteig de Nadal a l’hivern: fins que no apareixen en pantalla no queda inaugurada oficialment la temporada. Malgrat que el 1998 ja va mostrar intencions amb el seu Happy World de Blue 4, Estrella no va marcar postura fins al 2009 amb el seu videoclip, rodat a Formentera, i els sons de Summercat de Billie The Vision and the Dancers. El format es va mantenir fins al 2015, en què es va passar al curt amb Vale. El sostre es va tocar l’any següent amb Las pequeñas cosas d’Alberto Rodríguez amb Jean Reno. A judici nostre, el millor de tots. Amb volença, des de l’inici, per Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera, i amb actors i directors de nivell (el 2017 es va contractar Peter Dinklage de Joc de trons), la promo de Damm ha estat tot un referent. La d’enguany continua sent balear, amb Lo mismo de siempre amb la moralitat que el temps no passa si és bo. El millor, recuperar el Quim Gutiérrez de Vale amb la mateixa camisa estiuenca d’aleshores.