Amb Tor va començar tot
Carles Porta (Vila-sana, 1963) va ser un bon periodista durant el seu pas per SEGRE, una promesa del futbol al Mollerussa, esport que va abandonar per raons òbvies, i un encara millor corresponsal de guerra a TV3, però el seu veritable enlairament a la fama mediàtica li va venir amb la seua primera novel·la, Tor, tretze cases i tres morts i el documental Tor, la muntanya maleïda, que va estrenar a TV3 el 2005. A partir d’allà, un no parar, i més des que es va posar al capdavant de Crims posant “llum a la foscor” en els true crime que més van impactar la societat catalana primer, i l’espanyola després. Ara s’anuncia que La Sexta, a partir de la setmana que ve, emetrà, en castellà, els vuit capítols de la sèrie Tor, tema en el qual, sense cap mena de dubte, el company, i tanmateix amic, és un veritable expert. Les entregues són les mateixes vuit originals de la seua primera emissió però estan convenientment doblades i actualitzades al castellà. Esperarem les audiències que aconsegueixi a la segona cadena d’Atresmedia. Altes, segur.