...i a més és impossible
Ja ho va asseverar el torero Rafael Guerra, Guerrita, encara que hi ha qui assegura que es va apropiar d’una sentència anterior de Charles Maurice de Talleyrand. En qualsevol cas, s’ajusta com anell al dit al tema: “El que no pot ser, no pot ser... i a més és impossible.” I el tema és la cancel·lació, ja era hora, es podria afegir, de La familia de la tele a La 1. No volem posar-nos cap medalla, però des d’abans de l’estrena, ja vam augurar, des d’aquest modest racó, que el projecte era inviable.
L’esperit Sálvame, i a més amb idèntics protagonistes, no tenia cabuda a la pública. I així ha estat. Sense fer cas dels designis previs que van impedir-ne l’estrena en la data prevista (la defunció del papa, la fumata blanca i l’apagada) van seguir endavant. I la seua ha estat una caiguda en tota regla: del 10 pelat al 5,4. El dubte rau en quan arribarà el tall final. Fa uns dies volien fer-ho coincidir amb el Tour, que ocuparà la primera hora de la tarda a La 1. Però aquest dijous i ahir divendres ja no hi va haver programa pel cas Santos Cerdán. Potser ja no tornen més.