Tres detalls d’allò més ximples
n Algú havia de dir-ho. En les retransmissions futbolístiques, i tret d’honroses excepcions, les coses, en els últims temps, han canviat a pitjor. Anem per parts. El pitjor d’aquest tram final de la temporada ha estat aquest espot promocional de la pilota roja de Puma, amb el qual es juguen els partits oficials. La cançó, pesada com cap altra, sobre “la lliga està que crema” i “que no et cremi la pilota” hauria fet desesperar fins el Job mateix. També arriba a desesperar la falca en la locució als partits de Segona. A plens pulmons, qualificar de “golàs” cada vegada que la piloteta entra a les xarxes també provoca esgotament.
I el pitjor. Ja ho feia, i ho fa La 1, però ara que Telecinco té el Mundial de clubs resulta irritant que cada deu minuts el comentarista deixi d’explicar el partit per informar-nos de les pròximes estrenes de la cadena. De veritat és necessari fer-ho? No hi ha cap altra manera menys estrident de l’autopromoció? Bé, d’acord, almenys a Mediaset no s’emporten actors ni presentadors als partits, com fa RTVE.