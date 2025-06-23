‘El Chiringuito’ compleix 10 anys
n Qui ho havia de dir? El Chiringuito, la versió de l’extint Sálvame en el camp esportiu, complirà deu anys en antena. Bé, cal especificar que, a Mega, perquè s’hi sumem les seues etapes a Intereconomía, on es va donar a conèixer amb Punto pelota, Nitro, La Sexta (dos vegades) i Neox són uns quants més.
Així, des del primer dia, en tots els seus viatges al llarg de l’univers televisiu, el continua conduint l’incombustible Josep Pedrerol (Barcelona, 1965), que ha estat fidel, tret d’escasses excepcions, al seu equip fundacional, ja a Intereconomía, de col·laboradors. Des d’aquell dia, i entrant en plató al so del Vive Deportivamente, encara hi ha Tomás Roncero, el tertulià estrella, Lobo Carrasco, Damián González i Jorge de Alessandro. Siro López, per discrepàncies, i Ramos Marcos, per defunció, però els altres han anat entrant i sortint amb regularitat envejable, Guti, Duro, Cristóbal Soria, Carme Barceló, Cristina Cubero, Irene Junquera, Heurtel, Balboa i un llarguíssim etcètera. Així que enhorabona.