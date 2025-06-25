Breu, bo i barat
n Tant buscar RTVE un programa que enganxés l’audiència en el vespre setmanal i resulta que el tenia a casa des del 2014. Ens estem referint a l’Aquí la Tierra que presenten, al tall de les vuit, Jacob Petrus (Manresa, 1976) de dilluns a divendres, i Quico Taronjí i Isabel Moreno, els caps de setmana. Ja ha complert deu anys de vida, i mai no ha baixat dels dos dígits. És més, ara mateix, amb l’enèsim reajustament després de la cancel·lació de La familia de la tele, li han augmentat la durada. I és que a Aquí la Tierra es conjuguen les quatre b famoses: bo, bonic, breu i, a més, barat. Per si no estan al corrent els direm que, pivotant sobre la climatologia, aquest espai divulgatiu es desplaça de cap a cap de la geografia espanyola per, en petites capsuletes, àgils i tremendament didàctiques, informar el personal de fires, festes, saraus i gastronomia... Tot i que cal reconèixer que algunes de les receptes de plats tradicionals que s’expliquen estan comptades de manera vertiginosa, la veritat és que, al final, el programa té gust de poc. Vegin-lo.