Sobresaturats de concursos

n Tinc un amic que és amant de deixar anar frases lapidàries durant les nostres cites per dinar. Seues són, per exemple, la d’“ara mateix hi ha més escriptors que llibres”, “falten sentits per poder escoltar tantes estrenes musicals com es presenten diàriament”, o “a Catalunya hi ha tants festivals musicals que no hi ha prou públic per a tots”. I aquí, tant si s’està d’acord o no amb els seus plantejaments, i acceptant que sí, efectivament, hi ha massa de tot i a tot arreu, i es podria afegir que l’actual televisió està sobresaturada de tants concursos. Els CEO de totes les cadenes es llancen a comprar els drets de jocs que triomfen en altres països com si fossin bojos. Repassin les programacions de les graelles i ja diran. De concursos sempre n’hi ha hagut però tants com ara no. I la majoria, és clar, no funcionen. Aquest dimecres, sense anar més lluny, van debutar dos alhora. La conexión a La 1 i Todos por ti a Telecinco. La pública va guanyar, 10, a 8,9 el de Mediaset. Però qui va triomfar de veritat va ser el Pasapalabra d’Antena 3.