Ser cutre, elevat al cub

n Per circumstàncies de la vida, el zàping em va portar fins a la minoritària Ten i, aquí, a l’inqualificable Ni que fuéramos Tentáculos (renunciem a analitzar el títol amb el nom de la cadena encapçalant-lo). Hem vist que divendres, dia en què vam coincidir-hi, va fer un 1,0 d’audiència. No ens estranya. Encara rai que dimarts comença vacances fins a mitjans d’agost. Cal suposar que els seus responsables alguna cosa faran per millorar el producte, perquè feia temps que no vèiem una cosa tan ridícula en una pantalla. Sense ordre ni concert, amb fallades tècniques en bucle, repetint notícies... tot era un disbarat entre les rialles d’uns col·laboradors, i que em perdonin els equips de l’última categoria de l’escalafó futbolístic, de quarta catalana. La redacció treballa sota mínims. Es limita a plasmar en pantalla els textos penjats a les xarxes socials amb una veu en off que els recita. Les imatges són les mateixes que es poden trobar a TikTok, Facebook o Instagram... Ah, i en vertical, per descomptat! I tot això amb el beneplàcit de la conductora d’un nyap tan gran.