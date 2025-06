Propòsit d’esmena

Creat: Actualitzat:

n Val a dir que, qui no fa mai res, mai s’equivocarà. Dit això, cal aplaudir l’actual president de RTVE, José Pablo López. Des que va arribar al càrrec va voler fer una bona remenada a l’anquilosada cadena pública. Va pretendre canviar-la de dalt a baix en el menor temps possible. Ho va encertar, sí, amb Futuro imperfecto, Late Xou, The Floor (contra tot pronòstic, val a dir) o Mañaneros 360. Està encara pendent saber si la va encertar amb La revuelta, que va provocar un autèntic terratrèmol a Prado del Rey. Va començar fort però per Nadal va anar perdent manxa i ara només fa que mirar-li la butaca a Pablo Motos. “Farem canvis per millorar-la”, ha dit. Li aconsellaríem, des d’aquí, contractar un bon logopeda perquè ensenyi a vocalitzar Broncano. Però on va fracassar de ple, i no serà perquè no estava advertit, és al retransmetre La familia de la tele. Ha demanat disculpes i això l’honra, però com hem llegit en banda part, va ser millor la promoció del monstre que el monstre per si mateix. Caldrà pensar en una altra cosa.