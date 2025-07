Un ‘Trinco’ de referència

Creat: Actualitzat:

Amb la mort de Toni Cruz (Girona, 1946) es perd un dels tres vèrtexs de la icònica La Trinca, trio musical de finals dels 60, 70 i 80, en la qual, en català, va cantar amb ironia les realitats quotidianes d’aquest país col·locant-se com a referència de la cultura catalana amb una obra mestra, entre molts títols excel·lents, com va ser l’àlbum Festa major (1970). Amb Josep Maria Mainat i Miquel Àngel Pasqual, van recórrer Catalunya de dalt a baix fent-se indispensables en qualsevol esdeveniment que es presentés. Després La Trinca va descobrir que hi havia altres mons més enllà dels escenaris i es van fixar en la televisió. I així van crear altres referents en el mitjà com Pluja d’estrelles, Tariro, tariro, aquests a TV3 i No passa res a TVE-Catalunya. I ja sense el Miquel Àngel, Toni Cruz, amb Mainat a la vora, va arribar a Gestmusic per fer història en la producció creant programes que van marcar un abans i un després a la petita pantalla com Operación Triunfo i Crónicas marcianas. Per això i per moltes altres coses més, sempre el trobarem a faltar.