Sí, declaro que és molt fluixet
¿Algo que declarar? es va estrenar dimecres a La 1 amb un 13,3 d’audiència però aprofitant el 32,3 del partit Espanya-Alemanya, que es va emetre abans. Queda per veure com li anirà la cosa quan no tingui a favor un ganxo tan potent per a l’espectador com veure en acció Alèxia Putellas o Aitana Bonmatí, perquè la veritat és que aquest programa de cites a cegues ens va semblar antiquat, gairebé vintage, i sens dubte discutible per emetre’s en una televisió pública. Amb un aire telecinquer, i a anys llum de l’encant del First Dates que, tot i que poden ser semblants, però no són el mateix, tot sona a impostat, amb els aspirants a formar parella trets d’un càsting de models, i deixant-se portar pels prejudicis més típics i tòpics. I després està el tema del presentador, Pablo Chiapella, que ja va fracassar quan el van posar al capdavant de la versió en castellà d’El foraster. Les seues facècies pot ser que estiguin bé a la boca d’Amador Rivas, el seu personatge a La que se avecina, però sens dubte grinyolen on l’amor i el bon rotllo, sorgeixin o no parelles, haurien de ser protagonistes.