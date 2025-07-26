Buenafuente voreja l’excel·lència
No va ser el més vist del dia (es va quedar en un 9,9 pel 13 de la telenovel·la d’Antena 3), sens dubte pel seu horari, però he de dir que el Futuro imperfecto de La 1 de dijous va ser dels millors programes d’entreteniment vistos en una cadena, pública o privada, en temps. Oficialment no s’ha confirmat però veient Andreu Buenafuente a l’escenari allò sonava a fi de temporada (el seu “Buen verano, Bon estiu” final així ho indicava), i vam tornar a ratificar-nos en l’opinió que, ara mateix, és el millor entertainer que es pot trobar en una graella televisiva. Sense ànims d’ofendre, Broncano encara ha de pedalar molt per atansar-se al de Reus. I el mateix diem de Marc Giró, el seu hereu, i de Motos. El seu xou de dijous si no va ser de 10 va ser de 9,5. Des de l’inici comentant l’actualitat disfressat d’Eugenio i els seus acudits, o el seu zasca a Trump en forma de conte, tot va anar in crescendo fins al final amb Sílvia Abril a l’escenari i amb Raúl Cimas i Berto Romero al sofà. Si fins i tot Sergi Estella no va estar sol en els moments musicals.