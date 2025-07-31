Bo, bonic i barat
Dins de l’erràtica programació estiuenca d’RTVE anunciant programes que no s’estrenen, donant a conèixer fitxatges que no es concreten i enviant a la nevera projectes a la primera de canvi (un exemple clar és La cabina, la qual han desterrat a La 2 amb tan sols dos setmanes d’emissió), sembla que han trobat remei als seus mals en la prèvia al prime time, emetent, de dilluns a dijous, dos entregues diàries de Viaje al centro de la tele.
Sí, l’arxiu de la casa és infinit i només fa falta buscar un tema, revisar-lo i extreure els talls adequats amb els seus corresponents càirons inserits i sempre amb la veu de l’incombustible Santiago Segura en off. El recorregut per les catacumbes de Prado del Rey resulta bo, bonic, barat i entretingut perquè la nostàlgia televisiva no és un error, sinó un encert. En l’entrega de dimarts, a més a més, ens va fer adonar-nos que, ara mateix, no existeix ningú amb la tirada mediàtica, professionalitat i taules com José María Íñigo (1942-2018) als programes Estudio abierto, Directísimo i Esta noche fiesta.