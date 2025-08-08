‘Joc de Cartes’ ha tornat
Hi ha programes que sempre cauen dempeus. Aquest és el cas del ja veterà Joc de Cartes de TV3 que, de la mà de Marc Ribas, té fidelitzada l’audiència. Aquest dimecres va estrenar nous capítols. L’esquema no varia. Restaurants s’enfronten entre si, alternant companyonia i mals rotllos. En l’arrancada de la nova temporada Ribas provava de trobar el millor restaurant romàntic de Barcelona. No ho va tenir fàcil. És més, a casa veient-lo, vam decidir que no aniríem a cap dels tres locals que aspiraven al premi. El pitjor, el Club61, local disfressat de restaurant clandestí (per entrar has de tenir una clau d’accés), en un soterrani, profund la veritat, amb l’agreujant que feia olor de claveguera i, a més, una de les restauradores, la Lara, que van adjectivar com la brujita, es va limitar a qüestionar-ho tot, amb el ditet del mig inclòs. Un altre aspirant, el Cuadro Barcelona, portava els plats de fora. Allà només emplataven i a més van detectar taques en un tovalló. Va guanyar el Gran Tonino, el més normal de tots i amb pianista en directe. Cal millorar el càsting.