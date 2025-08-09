S’ha de saber guanyar
Si alguna cosa ens han ensenyat tants anys de professió, cinquanta des de divendres passat 1 d’agost, és que, si és important saber perdre, encara ho és més saber guanyar. Això no sembla haver-ho après José Pablo López, president de l’ens públic RTVE arran del seu desafortunat comentari, per la pujada d’audiència de Mañaneros 360. El seu “l’èxit és com els pets. Molesten la gent si no són seus”. Malgrat que sigui un refrany popular sona a revenja mal entesa. I ell ho havia de saber més que ningú, o potser per això. Aquest estiu a La 1 hi ha hagut, sota la seua gestió, més fracassos que èxits. The Floor, Grand Prix i para de comptar. Per això ha tret pit davant del sector crític, majoritàriament procedent d’altres cadenes, pel fet que Javier Ruiz i Adela González, els seus conductors, hagin passat del 8,8 al maig al 13,1 al juliol. Per posar-se dempeus, d’acord, però també hauria d’entendre d’una vegada que el públic de RTVE demana que la pública tingui una graella de bons programes, creïbles i de qualitat, i no una mala còpia d’altres programes trets de l’òrbita de Mediaset.