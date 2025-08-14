Els supervivents de Chicote
Com que a l’estiu se suposa que hi ha més temps disponible, hi ha companys que s’han dedicat a investigar què ha passat amb els restaurants amb què es va estrenar Pesadilla en la cocina amb Alberto Chicote, que des del 2012 han protagonitzat baralles i mals rotllos en pantalla. Han estat nou temporades amb 98 programes i vuit especials. D’aquests 98 locals que el particularíssim xef ha posat potes enlaire primer per deixar-los com un pinzell, després, el 2024, només en quedaven oberts trenta-tres. Però és que un any després, el 2025, només en queden onze: El Bodegón Sancho(Guadalajara), El Puerto (Benidorm),Sagar i La Goyesca (Madrid), Anou(Valencia), El Palomo (Sevilla), La Fortaleza (Humanes), Tigris (Alcorán), El Callejón (Algesires) i El Gran Café i Los Cinco Sentidos (Coslada). Ens queda el dubte de si aquí i ara això importa molt o poc, però ens ha fet il·lusió comentar-ho. Més que res per reflexionar si tant esforç econòmic i de docència culinària, més enllà del morbo de veure locals en els quals mai no posaríem els peus, ha valgut la pena.