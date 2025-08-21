Un altre cop amb el vidret
Una altra vegada amb el mateix, prenent com a referència el sempre savi refranyer i la seua indiscutible màxima: res no és veritat o mentida. Tot depèn del color del vidre amb què es miri la cosa. Aquest cap de setmana vam tenir un exemple palmari al llarg de les retransmissions televisives del Mallorca-Barça i del Reial Madrid-Osasuna. N’hi va haver més, però passarem de puntetes per la jugada del 0-2 blaugrana o del penal de l’1-0 al Bernabeu. Ens centrarem en la prèvia mallorquina, quan Joan García va haver d’abandonar precipitadament l’escalfament per molèsties en una mà. Comentari dels locutors. Esperem que no sigui res, perquè si ha de ser titular Iñaki Peña, seria la riota mundial, pel que ja tots vostès saben. Dimarts, debuta al Madrid l’argentí Franco Mastantuono, amb dorsal del filial malgrat els 60 milions invertits. Existia una possible demanda per alineació indeguda anunciada amb temps per Miguel Galán, president del CENAFE. Surt i juga. Del tema ni una paraula al llarg de la retransmissió.