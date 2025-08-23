Els fills pròdigs
No podia ser d’altra manera. Ja ho havíem escrit aquí mateix no fa gaire temps. Els supervivents de Sálvame, definitivament ja una espècie en extinció, només tenien un hàbitat on refugiar-se. A Telecinco, d’on van ser expulsats del paradís, és evident que no. A RTVE, després del fiasco de La familia de la tele, menys encara perquè li va provocar pèrdues de prestigi i de diners; i a Atresmedia per la seua manera d’entendre la tele no els encaixa en les seues directrius. Així que només els quedava la minoritària TEN, l’únic lloc en què la productora La Osa Productions encara té mà. Tindran audiències del 2,3 a tot estirar però els seus incondicionals de les xarxes socials els donaran peixet. El cas és que l’1 de setembre reapareixen amb el seu No somos nadie. Tornen Belén Esteban, María Patiño i Kiko Hernández. Carlota Corredera és la gran damnificada i Chelo García Cortés i Lydia Lozano ja s’han esborrat. Amb els tertulians-becaris intentaran tirar endavant. Els desitgem la millor de les sorts però que es quedin allà molts anys.