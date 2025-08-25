Provincianisme televisiu
La nostra televisió conserva tics que semblen ancorats en el passat rendint homenatge a les elits. Aquesta setmana ho hem vist, sense sortir del programa, al Fiesta sabatí de Tele 5. Felip VI va fer una visita d’incògnit a l’hospital de Palma on està ingressat el seu amic personal, Jaume Anglada, recuperant-se d’un accident de circulació. Al plató, no el van esmentar com a rei, monarca o Felip VI, sinó com Don Felipe. Però és que després encara va anar a pitjor. Els reporters se’n van anar a Bidart, a la costa bascofrancesa, on estiuejaven Iñaki Urdangarin i la infanta Cristina. Pel divorci no poden compartir mansió. És a dir, si un hi és, l’altre ha d’anar-se’n, i viceversa. Van utilitzar l’eufemisme de “van haver d’ajustar les seues agendes personals”. Això sí, els van buscar càmera en màt i, clar, no els van trobar. I encara n’hi va haver més. Van enxampar Urdangarin i la seua parella, Ainhoa Armentia, a la platja. Para-sol, cadira, tovallola, sorra... I des del plató salivaven: “L’Iñaki, com un espanyol més, compartint platja amb la resta d’estiuejants.” No hi ha més preguntes, senyoria.