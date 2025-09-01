Es trenca el mercat
A aquest pas això dels fitxatges televisius deixarà en res el mercato futbolístic de cada estiu. Qui més i qui menys busca reforçar-se per no quedar malament davant de la cada vegada més insistent competència. En aquest context, es pot dir que Antena 3, i més concretament per al retorn d’Espejo público matinal de Susanna Griso, últimament una mica moixa per l’empenta d’Ana Rosa, una altra vegada als matins, a Telecinco i de Mañaneros a La 1, ha llançat la casa per la finestra.
El seu llarg programa ha estat dividit en seccions, tocant tots els pals de l’actualitat, i que seran conduïts per estrelles mediàtiques més enllà de les càmeres. Així tenim que debutaran aquesta setmana noms com Albert, ara sense la “o”, Rivera, l’exlíder de Ciutadans i que es decanta cap al centre, o el mateix Josep Borrell, ara líder de la diplomàcia europea. I encara n’hi ha més, perquè Gemma López se’n va a la secció d’entreteniment, eufemisme que amaga l’apartat del cor de tota la vida, al costat de... Cristóbal Soria, exassot del madridisme a El chiringuito.