Coleccionamania
Coincidint amb el retorn a l’escola i el de les estrelles televisives, apareix també a la petita pantalla, secció anuncis, una febre que ja fa anys que ataca les nostres cases i que respon al nom de col·leccionables. Ocupen espai, costen d’acabar i, a més, són cars, però és igual. Els creatius de les dos empreses que dominen el sector, Planeta DeAgostini i Salvat, es trenquen el cap i presenten reclams, sobre el paper, irresistibles per a la ciutadania. Aquest any, per exemple, s’emporta la palma la furgoneta DKW 72. Les dos primeres peces per 0,50 euros però la resta molt més cares, que un pensa, i si la compro ja muntada? Sortiria molt més barat i la tindria a la prestatgeria d’un sol cop. I n’hi ha més: la col·lecció completa dels còmics d’Astèrix (1,95, el primer; 5,90 els dos següents i 16,90 la resta). I per un euro més la pots rebre a casa amb gerres aguantallibres i les figures dels protagonistes. També poden optar a muntar peça a peça el Red Bull de Verstappen o aconseguir tot l’univers Marvel. Qui no col·lecciona quelcom és perquè no vol!