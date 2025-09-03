Arrasant en el retorn
Se li podrà criticar tot i més: que entrevista malament i que demostra els seus colors polítics carregats de fílies i fòbies amb els convidats... Sí, però ara mateix, en aquest país, quina televisió no fa exactament el mateix? El cas és que Pablo Motos i el seu Hormiguero van tornar aquest dilluns després de les vacances. I ho van fer en gran. Van fer un 21,4 d’audiència. El seu competidor, el MasterChef de La 1, es va quedar en un 16,4. La resta de cadenes es van menjar literalment els mocs. Motos va jugar a cop segur i va portar al plató Bertín Osborne, anacrònic però encara amb tirada, i Sergio Ramos que ara, a més de clavar puntades de peu a la pilota, agafa el micròfon com a aspirant a cantant reggaetonià. Allò que es veu més a prop de guanyar un Grammy que una Champions com a entrenador perquè amenaça amb les banquetes futbolístiques, va ser de nota. Però el que va ajudar, i molt, a la victòria va ser el curt, ja tradició, a tall d’introducció de la seua vintena temporada ininterrompuda en antena. Va ser francament bo i Motos va demostrar que té més amiguets que el Segura.