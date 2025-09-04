Dos despropòsits, dos
Es veuen tantes coses absurdes a la televisió, especialment als programes del cor, que un pensa si aquests grans disbarats no seran pas fruit d’un refinat pla per generar controvèrsies. En pocs dies hem assistit, i curiosament les dos vegades a Telecinco, a dos despropòsits majúsculs. El primer protagonitzat a TardeAR, que dilluns ja deixarà d’existir, per Tamara Falcó. Ha penjat una foto en la qual apareix en topless però d’esquena. Bé, a les xarxes ha cremat Troia i l’han titllat, entre altres coses, de mala cristiana. Doncs bé, durant el programa li van dedicar mitja hora de rellotge discutint sobre si ho era o no. Horrible. Diumenge, a Fiesta van portar Makoke, experta a viure de les exclusives. Va aparèixer, previ cobrament, clar, en portada en una revista amb aquest titular: “Makoke enfonsada” i de subtítol “Està passant un dels pitjors moments de la seua vida”. La discussió, pujada de to, va versar sobre si la portada estava retocada, cap a malament perquè apareix amb mala imatge, però ningú no li va preguntar què era el que li passava. Es veu que això no interessava. Penós.