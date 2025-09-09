Joaquín Prat, el salvador
La sort està tirada. Telecinco es jugarà el lideratge de les tardes amb el programa El tiempo justo de Joaquín Prat Sandberg (Madrid, 1975). Fill del mític Joaquín Prat (1927-1995), un totterreny televisiu dels que ja no en queden, va destinat amb el seu nou programa a lluitar per l’audiència davant de dos rivals ja consolidats com Malas lenguas de La 1 amb Jesús Cintora i, sobretot, amb la reinona en aquesta franja horària, que fins i tot va obligar a retirar la mateixa Ana Rosa als seus quarters matinals, que no és cap altra que Sonsoles Ónega i el seu Ahora Sonsoles a Antena 3. No ho tindrà fàcil però Prat júnior té escola i bagatge.
Va debutar ahir i s’espera que abans del cap de setmana planti cara. Serà ajudat per María Puy i, sobretot, per l’emergent César Muñoz, ara mateix el nen mimat de Mediaset, a qui s’augura un gran futur en l’operació neteja que s’acosta. La casa s’ha trencat el cap amb el títol del programa. No hi veuen semblança amb el llegendari El precio justo que va catapultar el seu pare dalt de tot de la popularitat?