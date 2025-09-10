Aquesta Vuelta ja no és esport
Deixarem per demà el comentari de l’estrena de la nova temporada de La revuelta d’RTVE. Ens centrarem en la Vuelta Ciclista a Espanya. Des del punt de vista més imparcial i estrictament esportiu, ens sembla preocupant que etapa rere etapa les protestes contra Israel i pro Palestina estiguin adulterant diàriament la cursa.
Ahir, sense anar més lluny, i per quarta vegada en les últimes dos setmanes, va caldre finalitzar l’etapa a vuit quilòmetres de la meta. A La 1 van amb peus de plom per explicar el que passa per no ferir susceptibilitats, Carlos de Andrés, sobretot, i Perico Delgado, una mica més desfermat. I queden encara etapes fins diumenge, amb la qual cosa un esdeveniment esportiu de primer ordre, com el Tour o el Giro, va camí de quedar relegat a un segon pla. Una reflexió: tallar una carretera local o comarcal és relativament senzill, però què passaria, per citar un exemple, si l’esdeveniment esportiu afectat fos el partit de Lliga del Reial Madrid o del Barcelona? Aquí ho deixem, sense estendre’ns més.