Com han passat els anys
“Com han passat els anys, com han canviat les coses”, cantava l’excel·lent bolero (hi ha qui no el considera com a tal al ser excessivament modern) que van compondre Roberto Livi i Rafael Ferri, va popularitzar a Espanya Rocío Durcal i va elevar a l’excel·lència Jacaranda. I a la televisió més, es podria dir, perquè justament aquest 11 de setembre es van complir 25 anys, sí, un quart de segle, de l’estrena a TV3 d’El cor de la ciutat, la primera gran sèrie pròpia de la televisió pública que va aguantar fins a la clausura el 23 de desembre del 2009 amb 1.906 capítols, que ja és dir, emesos.
Potser hi ha espectadors que no recorden aquest culebró nostrat ubicat al barceloní barri de Sant Andreu, protagonitzat, entre prop d’un centenar d’actors, per Pep Anton Muñoz i Margarita Minguillón. Escrita per Josep Maria Benet i Jornet, el sancta sanctorum dels guionistes televisius de la casa, i Jordi Galceran van enganxar l’audiència (mai no va baixar del 23,4 d’audiència), que no anava a treballar sense veure l’entrega del dia.