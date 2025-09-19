Pampliega no acaba de tirar
Una mica sorprenent, el cas del Territorio Pampliega a Cuatro, un programa d’investigació realitzat i presentat pel periodista Antonio Pampliega (Madrid, 1982). Amb uns continguts en principi atractius, no aconsegueix obtenir bones audiències fins al punt que ja s’està parlant d’una prematura cancel·lació. En aquesta segona temporada ja porta tres entregues i en cap no ha aconseguit anar més enllà del 4,4. Una molt fluixa repercussió malgrat que sigui en una cadena minoritària com és la segona de Mediaset. De fet, la primera temporada es remunta al 2018 i els seus registres no van ser per tirar coets i sempre amb la barrera del cinc com a element insuperable. En la seua estrena es va denominar Pasaporte Pampliega però era exactament el mateix i ara, set anys després, la cosa no ha millorat, fins i tot amb la seua publicitada estrena (Pampliega va estar en tots els programes de la cadena per parlar-ne), en el qual introduïa el món dels sicaris. Així les coses, a Mediaset no li surten els comptes. El que s’ha pagat a la productora del programa no el compensa.