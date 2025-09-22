Rialles d’artifici
Si al plató en lloc d’aigua en tasses de porcellana servissin vi negre en copes de vidre, l’Emparejados de Joaquín Sánchez i Susana Saborido es podria confondre amb aquell inefable programa de Mediaset en el qual Bertín Osborne exercia d’amfitrió de la seua amplíssima llista d’amics, coneguts i saludats. De fet, es tracta només de portar un parell de convidats/convidades per riure una estona i fer veure que s’ho passen d’allò més bé. Aquesta setmana van ser protagonistes Victòria de Marichalar i la seua amiga de la infància Rocío Lafflon. Va ser una entrevista massatge (ni una pregunta sobre els seus oncles de la Zarzuela ni el seu avi a Abu Dhabi o on sigui, que ara mateix no se sap). L’únic que van treure va ser que Vic té “un noi guai” i que, oh, escàndol!, una vegada se’n va anar de vacances amb l’ex sense posar-se vermella. Per cert, caldria advertir Atresmedia que sí, que ja sabem que el programa fa temps que està gravat, però ajuda molt poc a fer creïble el fals directe si entre setmana ja es pengen a les xarxes, des del mateix Emparejados, fotos de les convidades al plató durant el rodatge.