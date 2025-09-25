Molt prescindible
Tesoro o cacharro és un concurset que s’emet els dimarts a La Sexta, que existeix perquè a les teles hi ha d’haver de tot. És un nyap que adapta coses d’El precio justo i de la subhasta de l’1,2,3 de tota la vida. Els concursants han d’elegir, i anar eliminant, dotze objectes, el valor dels quals va des d’un euro fins als 50.000. Han de quedar-se amb un i veure quin premi els ha correspost. Ho presenta amb molta bona voluntat Iñaki López (Portugalete, 1973), avesat a programes molt més seriosos com La Sexta noche o Más vale tarde, i compta també en plató amb un expert i un assessor. En l’entrega d’aquest dimarts, que va fer un paupèrrim 3,3 d’audiència, els concursants es van emportar la grossa de 50.000 euros a l’escollir el vestit que Cristina Pedroche va lluir, és un dir, en les últimes campanades per als espectadors d’Antena 3. I aquí volíem arribar. De veritat van taxar el vestit amb 50.000 euros davant d’un sarcòfag egipci del període ptolemaic que està exposat en una galeria (no van especificar en quina)? No ens estranya que vagi tan malament.