Males crítiques i alguna cosa més
D’acord. La impressió que va deixar l’estrena en la nit dominical de Bestial a TV3 (ens resistim encara a anomenar la TV3 de tota la vida 3Cat) va ser penosa. I si les set entregues que ja estan previstes han de ser igual més valdria anar pensant en una cancel·lació, passar-les a la matinada o als catàlegs digitals. Dit això, ens criden l’atenció dos coses. Una. Ni tan sols la injuriada La familia de la tele a La 1, que va durar el que va durar, les va tenir tan corrosives encara que és cert que el programa de Bibiana Ballbè (Matadepera, 1977) va començar amb un 26,7, gràcies a l’anterior Piromusical i va acabar amb un 3,9. Una deserció massiva, sens dubte. Dos. Vist això, fa la sensació que el sector opositor a l’actual direcció de la pública catalana ha escollit el late show per ajustar comptes amb els nombrosos canvis que estan portant a terme en els seus continguts, a tots els nivells, i que no han agradat gens ni mica a la vella guàrdia. I Bibiana Ballbè, de reconegut prestigi, pagarà els plats trencats, però qui no ha fet un mal programa en la seua vida?